Dorgu arriva la svolta per il futuro | ora l’addio è davvero ad un passo!

Calciomercato Napoli Ultimissime – Sono ore caldissime per Patrick. Quest’ultimo, lascerà il Lecce nei prossimi giorni. Il calciomercato di gennaio continua a regalare tantissime emozioni. Al centro delle tantissime voci, c’è anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis che continua a seguire molti profili. Tra i primi nelle gerarchie c’è anche Patrick, ormai sempre più lontano dal Lecce. Il club salentino è pronto a cedere il calciatore, ma con ogni probabilità l’affare non si farà con la società campana.Affare sfumato per il Napoli:vicino allo UnitedPatrickproseguirà la propria carriera in Premier League. Dopo esser stato corteggiato a lungo dal Napoli, il calciatore non indosserà la maglia azzurra. A prevalere sulla società capitata da Aurelio De Laurentiis è stato il Manchester United, club in contatto con gli azzurri per l’affare Garnacho.