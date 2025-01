Coppa del Mondo di Sci Paralimpico, Bertagnolli conquista uno splendido oro nello Slalom

Leggi su Ilfaroonline.it

Feldberg, 24 gennaio 2025 – Una grande seconda giornata indelper l’Italia dello Sci, a Feldberg, in Germania. Gli Azzurri hannoto unooronella categoria del Vision Impaired. Giacomo, insieme alla sua guida Andrea Ravelli, hanno staccato il tempo di 1:07.65. Lo hanno fatto davanti all’austriaco Johannes Aigner (1:08.07) e al tedesco Alexander Rauen, terzo con 1:16.72.Nella competizione femminile, Chiara Mazzel ha ottenuto il primo posto nella prima manche di giornata, non è riuscita poi are una posizione in più, la seconda. La stessa gara è stata realizzata da Martina Vozza. Quest’ultima si è fermata nella prima Run, senza ripetere la bella prestazione della prima giornata.Davide Bendotti ha registrato una bella prova nella categoria dello Standing Maschile.