Calciomercato.it - Contatti decisivi, Osimhen prenotato: ‘paga’ la Juventus

L’attaccante nigeriano di proprietà del Napoli – attualmente in prestito al Galatasaray – continua ad essere al centro di importanti voci di mercatoDopo aver definito l’operazione Kvaratskhelia con il Psg, il Napoli è alla ricerca del profilo giusto da consegnare ad Antonio Conte. Benché iper Adeyemi con il Borussia Dortmund procedano spediti, gli Azzurri non hanno affatto mollato la pista che porta a Garnacho. In un mosaico ancora tutto da comporre, però, un ruolo importante nel medio periodo sarà rappresentato dall’epilogo della telenovelala(LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante nigeriano – protagonista indiscusso con la maglia del Galatasaray – è finito al centro di un importante intreccio di mercato. In tempi e in modi diversi, infatti, alcuni club di Premier League hanno provato ad affacciarsi dalle parti del Napoli per capire i margini di manovra di una trattativa che, almeno a gennaio, non è mai seriamente decollata.