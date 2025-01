Biccy.it - Chi vincerà il Festival di Sanremo secondo Tony Effe: le previsioni

La settimana santa della tv italiana si avvicina e già il pubblico, i giornalisti e i fan dei cantanti si chiedono chiildidi quest’anno. Gli scommettitori hanno fatto le loro, così come l’intelligenza artificiale e alcuni giornalisti che hanno ascoltato i brani in anteprima. Uno dei big che a febbraio salirà sul palco del Teatro Ariston per la prima volta ha fatto il suo personale pronostico.ha rivelato chelui ad alzare il leoncino d’oro sarà Olly (che pare abbia un brano davvero bello e apprezzato da diversi critici musicali).ha anche dichiarato che farebbe volentieri un duetto con Elodie e Giorgia.E tu. “chi vuoi che vinche?” (cit.)@ollynclusive accenditi 20 pali santi, dammi rettauna grattatina e via#2025 pic.twitter.