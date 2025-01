Cultweb.it - Chi era Ida Dalser, l’altra moglie di Benito Mussolini?

Idafu con ogni probabilità la primadie madre di suo figlio,Albino. Fu però annullata dalla grande storia dove l’unica coniuge ufficiale diresta Rachele Guidi. Come accaduto con Margherita Sarfatti, ebbe un ruolo importante, all’inizio della sua carriera, finanziando le prime attività politiche di, dopo aver venduto i propri beni. Diventata una minaccia per il Duce, con il suo desiderio di essere riconosciuta comee madre, fu internata in manicomio per metterla a tacere. Morì nell’ospedale psichiatrico San Clemente a Venezia, nel 1937. Suo figlio subì una sorte simile, morendo in manicomio nel 1942.Ida, nata nel 1880 a Sopramonte, vicino Trento, è una figura tragica e poco conosciuta della storia italiana. Incontrònei primi anni del Novecento, poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, evento chiave che spinsea entrare in politica.