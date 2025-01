Lapresse.it - Australian Open 2025, Sinner-Shelton in diretta: 7-6, 6-2 per l’azzurro

Leggi su Lapresse.it

Jannikin campo nella semifinale dell’contro l’americano Ben, sorpresa del torneo. Ecco gli aggiornamenti dal match in. Chi vince affronterà in finale il tedesco Alexander Zverev., campione in carica del torneo, è avanti dopo il secondo set, 7-6 (7-2), 6-2vince il secondo set 6-2In seguito ai due break,ha vinto il secondo set con il punteggio di 6-2 in 43 minuti. Due break diin apertura del secondo setapre con molta più scioltezza il secondo set, ottenendo break nel primo e nel terzo game.vince il primo set al tie-breakha vinto il primo set al tie-break, con il punteggio di 7-6 (7-2) in un’ora e 12 minuti di gioco. Molta la tenacia dimostrata dal, che ha recuperato due break nei confronti dell’americano, compreso uno sul 6-5 che aveva dato aanche due set point.