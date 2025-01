Puntomagazine.it - Arrestato latitante evaso dal carcere minorile: condannato per maltrattamenti, porto d’armi e resistenza a pubblico ufficiale

Leggi su Puntomagazine.it

Fine della fuga per il giovanenel 2023: fermato e trasferito a PoggiorealeNella giornata di ieri su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per iMinorenni di Napoli, si comunica che la Polizia di Stato ha tratto in arresto in esecuzione diun provvedimento di determinazione di pene concorrenti, G. D. M. CL. 98poichéalla pena di anni 4 mesi 2 giorni 10 di reclusione per i reati diin famiglia,di armi e oggetti atti ad offendere, lesioni e, commessi da minorenne. D. M. G. è figlio di S. alias “cap e guerr” ucciso in un agguato camorristico avvenuto nel quartiere Ponticelli il 11.08.2021. D. M. S. annoverava pregiudizi per reati associativi stampo camorristico da considerarsi, al momento del suo omicidio, contiguo al clan De Luca Bossa operante nel Lotto 0 di Ponticelli.