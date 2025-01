Ilgiorno.it - Angelo Frassi e la sua morte misteriosa sulla pista da sci: due arresti per omicidio colposo

Brescia, 24 gennaio 2025 – In un primo momento il decesso di un addetto alle piste da sci sembrava un malore invece, secondo i magistrati bresciani, si tratterebbe di unasul lavoro. A perdere la vita era stato, aveva 67 anni e abitava a Trighet di Grignaghe: era un addetto agli impianti a fune e alle piste da sci dell'impianto skilift Val Palot - sciovia Duadello. Per questo i militari della compagnia della guardia di finanza di Breno e del nucleo investigativo dei carabinieri di Brescia hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare deglidomiciliari, emessa dal gip di Brescia, nei confronti del legale rappresentante e del procuratore speciale della società di gestione dell'impianto sciistico sito in località Val Palot, nel territorio del Comune bresciano di Pisogne.