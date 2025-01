.com - Angela Baraldi presenta l’album 3021: «Tra Dalla e De Gregori, ho l’urgenza dei live»

Ecco cosa ha raccontatonell’incontro con la stampa in occasione dell’uscita del nuovo album, prodotto da Francesco Dee nel ricordo di LucioDa oggi, venerdì 24 gennaio, è disponibile in digitale, cd e vinile(Caravan / Sony Music Italia), il nuovo album di, anticipato in radio e in digitaletitle track. Prodotto da Caravan, l’etichetta discografica di Francesco De, e distribuito da Sony Music Italia,comprende 8 brani scrittistessae composti insieme a Federico Fantuz. Se per gli arrangiamenti musicali la cantautrice, rompendo gli schemi, si è lasciata ispirare a tratti dal cosmo e dal suo fascino misterioso, nei testi è andata alla ricerca dell’essenziale, esplorando sensazioni e sentimenti umani.