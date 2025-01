Liberoquotidiano.it - "Allora sei sano!": clamoroso, quando Sinner fallisce il punto del set... | Video

Saper gestire le emozioni, controllando la propria mente, è forse la qualità più grande che ha Jannik. Il 23enne pusterese lo ha dimostrato anche nella semifinale degli Australian Open vinti contro lo statunitense Ben Shelton in tre set, riuscendo, senza abbattersi, a vincere il primo set dopo aver subito due break di svantaggio. Proprio il concetto del “gestire le emozioni” è stato sottolineato da Jannik dopo la sfida contro il numero 21 al mondo: “Sono felicissimo di essere tornato in finale agli Australian Open — le sue parole — Ero entrato un po' teso, sono contento per come ho gestito le emozioni. Sono felicissimo di avere un'altra possibilità di lottare per il titolo. La stagione è lunga, cerchiamo di iniziarla alla grande”. Per lui, domenica contro Alexander Zverev, sarà la seconda finale dello Slam australiano, la terza sul cemento se si considera anche la vittoria degli scorsi US Open.