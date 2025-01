Lanazione.it - Adesso l’Estra deve dare continuità. Okorn: "La vittoria come medicina"

PISTOIALe vittorie sono la panacea per tutti i mali perché oltre a curare i dolori della classifica aiutano anche il morale. Pistoia, dopo nove sconfitte di fila, aveva bisogno di tornare al successo e la speranza è che lacontro Varese abbia alleviato almeno in parte alcuni mali. "Le vittorie aiutano sotto tutti i punti di vista – dice Gasper– ed il successo contro Varese ci ha consentito di trascorrere una settimana più tranquilla anche se abbiamo diversi problemi per quanto riguarda gli infortuni che cercheremo di superare nel migliore modo possibile. Per quanto riguarda i 12 che giocheranno a Trapani (domani sera, nda), dovremo vedere dopo l’ultimo allenamento. Al momento sono in ballo un paio di cose, non faccio nomi: vedremo". Pistoia piano, piano sta provando a cambiare volto, ad acquisire una fisionomia più precisa ma l’aspetto più importante è che la reazione che c’è stata nel secondo tempo contro Varese non rimanga solo una reazione del momento.