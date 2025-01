A Pavia i corsi anti discriminazione a scuola diventano un caso La Lega | Ideologia gender il sindaco | Nessun genitore ha protestato

Leggi su Open.online

Ildi, Michele Lissia, non ha alcuna intenzione di fermare «Far bene per star bene», l’iniziativa promossa dallo sportellodiscriminazioni del Comune per portare nelle scuolecontro il bullismo e ogni forma di, inclusa quella contro la comunità lgbtqia+. Sul sito istituzionale si legge che i laboratori proposti affronteranno temiti alle «discriminazioni di genere, alla disabilità, all’orientamento sessuale e ai diritti», con un approccio trasversale. Il progetto è destinato agli studenti di ogni fascia d’età: dalle elementari alle medie e superiori. Ma l’iniziativa ha scatenato l’ira della, che si è scagliata contro i laboratori dedicati «all’alfabetizzazione lgbtqia+».La denuncia della: «Deriva ideologica»Il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio ha attaccato duramente il progetto, affidando ai social il suo sfogo: «Spero che il Comune dicambi idea sui” che vuole organizzare nelle scuole della città, a partire già dalle primarie.