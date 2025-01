Tvzap.it - “Uomini e Donne”, la famosa del programma si è sposata: ecco chi

Personaggi TV. Ieri, 22 gennaio 2025, Vanessa Spoto, ex corteggiatrice di, ha coronato il suo sogno d'amore sposando Gian Marco Mangini. La cerimonia si è svolta in un'atmosfera intima, circondata da amici e familiari, celebrando l'unione di due persone che hanno trovato la felicità insieme dopo precedenti esperienze sentimentali.Vanessa Spoto si èVanessa Spoto è diventata nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione al, nell'edizione in onda in piena pandemia, dove ha corteggiato il tronista Massimiliano Mollicone che ha deciso di uscire dalcon lei, scartando Eugenia Rigotti.