Trick Williams pronto per Raw o SmackDown | Sono molto fiducioso potrebbe accadere presto

ha già lasciato il segno in NXT, diventando due volte Campione NXT e partecipando come protagonista a numerosi PLE. Ora è più sicuro che mai che un passaggio al main roster sia imminente., che inizialmente è diventato famoso accanto a Carmelo Hayes prima di intraprendere la sua strada, ha parlato durante Tailgate Talks With DiMarco e Garcia, dove ha chiarito che il suo prossimo passo deve essere Raw o: “. Penso chestatofortunato,privilegiato. La carriera che avrei voluto avere nel football, l’ho avuta dieci volte tanto con la mia carriera nel wrestling. E negrato.”NXT e la “Experience”non ha esitato a esaltarsi, convinto che non ci sia niente di più grande in NXT rispetto a ciò che lui porta in scena: “Quando si parla di NXT, è difficile trovare qualcosa di meglio dell’esperienza che offrein questo momento.