The Brutalist: chi è Brady Corbet, il regista dell'anno (nominato agli Oscar)

esordi come attore in Thirteen e Mysterious Skin al debutto dasulle orme di Michael Haneke, fino al successo di The: ripercorriamo la carriera di. Dieci anni fa, nella serata di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia 2015, un ragazzo di ventisette anni, emozionatissimo e incredulo, stringeva tra le mani ben due trofei: il premio come migliordella sezione Orizzonti e il Leone del Futuro per la miglior opera prima. Il ragazzo in questione era, originario di Scottsdale, in Arizona: volto solare e paffuto, sguardo limpido, aria e look da all-American boy e il tenero imbarazzo della persona catapultata di colpo al centro dell'attenzione. Eppure, chi aveva avuto l'occasione di vedere il primo film da lui diretto non aveva difficoltà a .