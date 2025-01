Thesocialpost.it - Statale Triestina, schianto contro un camion: Niccolò Mattia Coppola muore a 25 anni

Un violento stra un’auto e unha spezzato la vita di un giovane di 25, sulla strada, all’altezza di Ca’ Noghera. L’incidente, avvenuto nella mattinata di giovedì 23 gennaio, ha sconvolto la comunità locale.Secondo le prime ricostruzioni, l’auto condotta da, proveniente da Jesolo, si è scontrata frontalmente con unche viaggiava in direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo e l’auto è finita fuori strada, sbattendoun guardrail. Le cause dellosono ancora al vaglio degli inquirenti, ma le condizioni meteo avverse, con l’asfalto reso viscido dalla pioggia, potrebbero aver contribuito a rendere la strada particolarmente scivolosa.I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.