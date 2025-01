Agi.it - Schiaffi e pugni a una donna, braccialetto elettronico a Felice Maniero

AGI -per. L'ex boss della Mala del Brenta, 70 anni, è stato denunciato per aver picchiato una, una familiare, e per questo i giudici, oltre al divieto di avvicinamento alla vittima, gli hanno imposto la misura con questo dispositivo. Lo rende noto il Gazzettino di Venezia. Maniero, che nel '95 era diventato collaboratore di giustizia aiutando magistrati e investigatori a smascherare i componenti della Banda, era già stato condannato a titolo definitivo nell'ottobre del 2021 a quattro anni di reclusione su decisione della Corte di Cassazione per le violenze perpetrate ai danni dell'ex compagna. In questa occasione avrebbe picchiato conun'altra, una persona di famiglia, riporta il quotidiano veneto.