Puntomagazine.it - Sanità, nomenclatore, Giorlandino (UAP): Sciopero privati accreditati? E’ ipotesi

Leggi su Puntomagazine.it

“Governo e Schillaci rivedano tariffe, errori vanno corretti”Roma – “dei? È un’. Noi vogliamo erogare unasana e con rimborsi di pochi euro per esami e visite questo non è possibile”. Ha risposto così la presidente della U.A.P. (Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata), la dottoressa Mariastella, interpellata dai giornalisti in occasione della conferenza stampa organizzata oggi a Roma dalla U.A.P. (Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata) per discutere sulle “gravi problematiche derivanti dall’applicazione del nuovotariffario, entrato in vigore il 30 dicembre”, e sulle conseguenze dirette per le strutture sanitarie private e per i cittadini. L’evento si è svolto presso la Clubhouse di piazza Montecitorio.