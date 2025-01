Gamerbrain.net - Road96: Guida per salvare Zoe

In Road 96, le decisioni che prendi lungo il viaggio influiscono non solo sul destino di Zoe e degli altri personaggi, ma anche sull’esito politico di Petria. Segui attentamente questaper garantire la sopravvivenza di Zoe, convincere Alex a fare le scelte giuste e promuovere un cambiamento pacifico.perZoe inIncontro iniziale con ZoeIl primo incontro con Zoe avviene nel capitolo “Smells Like Teen Spirit”.La troverai in un campeggio lungo la strada, dove potrai parlare con lei.Non ci sono decisioni cruciali in questo momento, ma è importante sostenere il cambiamento pacifico e incoraggiarla a credere nel voto per Florres, il candidato che rappresenta il progresso e la pace.Capitolo “No Concession”Zoe ti accompagnerà in macchina, autostoppando insieme a una coppia.