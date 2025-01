Corrieretoscano.it - Punture con siringhe in strada a Pisa: psicosi in città

Leggi su Corrieretoscano.it

conin, èin.Le segnalazioni via social riconducono ad allarme needle spiking.Sia in gruppi social Fb, sia via Instagram nel profilo Memes Unipi.Un vero e proprio tam tam social. Indagini forze dell’ordine.Su un gruppo Fb, il post: “Ciao volevo segnalare quello che mi è accaduto ieri. Si tratta del fenomeno needle spiking. La notizia girava da settembre 2024 e purtroppo è successo di nuovo,questa volta a me. leri sera, 18/01/2025, alle ore 18.15 in via Cavalcavia San Giusto ossia quello che porta verso l’aeroporto, un uomo alto all’incirca 1.70 m, che ho visto solo di schiena, mi ha punto la natica e dopo un paio di secondi che ho sentito la puntura, mi sono girata e l’ho visto piegato ma poi si è messo subito a correre ed è scappato via.