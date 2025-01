Secoloditalia.it - Prevedere l’andamento dell’ecomomia con l’Ia: dall’Italia un modello destinato a impattare nel mondo

Leggi su Secoloditalia.it

Unavanzato di intelligenza artificiale, sviluppato dal professor Marco Mele (nella foto), economista e Amministratore unico della SFBM, dal professor Cosimo Magazzino, Università degli Studi Roma Tre e dal professor Mihai Mutascu, della West University di Timisoara (Romania), capace diil tasso di disoccupazione in 23 Paesi tecnologicamente avanzati, tra il 1998 e il 2016.Il metodo, appena pubblicato sul prestigioso Journal of Policy Modeling, si è avvalso dell’utilizzo di reti neurali artificiali, una tecnologia di apprendimento automatico che imita il funzionamento del cervello umano, con risultati che dimostrano l’alta affidabilità e precisione di tale sistema nell’anticipare le variazioni del tasso di disoccupazione nelle economie sviluppate e ad alta tecnologia. Unche potrebbe essere un importante strumento per gli economisti e per i decisori pubblici.