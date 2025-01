Ilgiorno.it - Persone salvate e ottime indagini: 12 elogi

I primi due premi sono andati ai big storici del comando: a Silvano Moioli, che ha lasciato lo scorso anno la guida della polizia locale dopo oltre 30 anni di carriera, e al sovrintendente Matteo Tarantino. Durante la festa del corpo, il neo comandante Fabio Scupola ha consegnato encomi edagli agenti che si sono distinti in delicate operazioni durante lo scorso anno. Tra i premiati ci sono l’assistente Andrea Lauria e Valerio Nigro "per la professionalità mostrata il18 dicembre: dopo la segnalazione arrivata in centrale e dopo un appostamento in borghese, hanno trovato ingenti quantità di fuochi d’artificio illegali in un garage". L’assistente esperto Angela Ginestra e Mariangela Cardia il 3 giugno, dopo mesi di visione delle telecamere e appostamenti, "hanno individuato e denunciato treper il trasporto e stoccaggio illecito di 12mila cubi di rifiuti pericolosi in un’area, poi sequestrata, di 7mila metri quadi".