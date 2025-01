Lettera43.it - Oscar 2025: dove vederlo in Italia in tv e in streaming

Con l’annuncio delle nomination, inizia ufficialmente il conto alla rovescia per i premi, giunti nelalla 97esima edizione della loro storia. La cerimonia si terrà domenica 2 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, quando insarà l’1 nella notte a cavallo con lunedì 3. Quanto alla diretta, nessuna novità per il nostro pubblico: l’evento andrà in onda in diretta su Rai 1 e insu RaiPlay, come avvenuto già l’anno precedente. Cambia invece la trasmissione negli Stati Uniti, per la prima volta in assoluto, oltre che sul tradizionale network Abc, glisaranno visibili anche sulla piattaformaHulu che consentirà ai suoi 52 milioni di utenti anche di vedere o riguardare l’evento on demand nei giorni successivi. In altri Paesi, infine, se ne occuperà Disney+.