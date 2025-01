Ilrestodelcarlino.it - Nuovi progetti in arrivo per l’esercito dei volontari di ‘Pesaro capitale’

"Il progetto VolontarX, nato dall’esperienza di Pesaro2024, non si ferma". È questa la volontà del sindaco Andrea Biancani, che in questi giorni è al lavoro insieme al vice Daniele Vimini, agli uffici dell’assessorato e l’allora coordinatore del progetto Marco Perugini per individuare i prossimi passi "per non disperdere questo prezioso patrimonio cittadino e farne tesoro per gli anni a venire", spiegano. "In questi mesi – aggiungono – oltre alle diverse associazioni culturali e alla Protezione Civile comunale, sono stati circa 500 idella Capitale italiana della cultura. Un mosaico che ha contribuito alla riuscita di quest’anno perché ogni grande risultato parte dal coinvolgimento dei cittadini. Hanno svolto un grande lavoro, contribuendo ad accrescere la già ricca rete di persone che si mettono a disposizione della comunità, spesso sottraendo tempo prezioso alle loro famiglie.