Nuovi autobus AT ad Arezzo sindaco | Mezzi di ultima generazione

AT ad: “diAT ad, presentati cinque nuoveAutolinee Toscane. Con i 5in dotazione da gennaio, per la sola sede disalgono a 49 gliarrivati da novembre 2021 ad oggi, dei quali 15 urbani e 34 interurbani. La flotta bus del territorio aretino, che complessivamente oggi conta 213, si legge in una nota del Comune diAlessandro Ghinelli, è stata dunque rinnovata di oltre il 20% nel giro di 3 anni, abbassando l’età media a 11 anni (erano quasi 14 a novembre 2021).Alla presentazione deibus AT per le linee urbane ilAlessandro Ghinelli, dell’assessore alla mobilità Alessandro Casi, il presidente di AT Gianni Bechelli e l’amministratore delegato AT Jean-Luc Laugaa.