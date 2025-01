Spazionapoli.it - Napoli, sbloccato l’affare: via libera al trasferimento

Ultimissime Calciomercato– Un doppio affare può sbloccarsi nelle prossime ore: l’annuncio infiamma i tifosi azzurriGiorni caldissimi e telefono di Manna bollente in queste ore: le ultimissime di calciomercato sugli affari del. Ora si può sbloccare anche una trattativa ferma da mesi.Già diverse settimane fa, il club azzurro ha stretto un accordo con il Villareal per la cessione in prestito di Rafa Marin. Ilera sicuro di aver chiuso per il difensore da accogliere a Castel Volturno, ma alla fine Danilo ha deciso di declinare l’offerta degli azzurri e tornare a casa sua, in Brasile. Una decisione che ha di fatto spiazzato tutti, poiché l’intesa di massima sembrava ormai raggiunta. Serviva solo attendere la rescissione tra il sudamericano e la Juventus. Così, Rafa Marin è rimasto “bloccato” in Serie A, nonostante la sua volontà di tornare in Spagna e ritrovare fiducia.