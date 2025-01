Ilprimatonazionale.it - Musk su Welcome to Favelas: il futuro dell’info-trash

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 23 gen – Elonsembra non voler uscire dai nostri social: dopo averlo visto per 48 ore filate con il braccio alzato e aver monopolizzato gli articoli di Repubblica, ora si annuncia un’altra situazione a dir poco interessante, almeno per i suoi possibili sviluppi nell'”info-sfera globale” (per dirla alla Giuli).sutoOra si definisce “media indipendente“, ma sappiamo tutti che cos’èto. Dal 2013todiffonde sui social i video reali eche ricevono dalle borgate romane o dalle periferie italiane. Una forma di “citizen journalism” disincantata e soprattutto senza filtri, spesso al centro delle polemiche ma che ha cambiato alcune regole del gioco. Da qualche tempo infatti la pagina sembra essersi data un tono e un obiettivo: “fare guerra” alle testate giornalistiche di punta.