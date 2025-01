Musk attacca Wikipedia su 'saluto nazista', il fondatore risponde

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 23 gen. (askanews) – Elonse l’è presa con, perché l’enciclopedia online open source ha osato aggiornare la sua pagina biografica citando il caso controverso del suo saluto apparentemente nazista alla folla della vittoria di Donald Trump. Un attacco, quello di, a cui ha risposto per le rime Jimmy Wales, che ha detto che il multimiliardario “non è contento chenon sia in vendita”.“Durante il discorso per la seconda inaugurazione di Donald Trump, Elonha battuto la mano destra sul petto, con le dita aperte, per poi estendere il braccio destro in avanti con decisione, ad un angolo verso l’alto, con il palmo rivolto verso il basso e le dita unite. Ha poi ripetuto il gesto verso la folla dietro di lui. Terminando i gesti, ha detto alla folla: ‘Il mio cuore è con voi'”, scrive la pagina biografica disu