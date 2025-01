Mistermovie.it - Mister Movie | La Rivista Cioè chiude davvero? Ecco qual è l’ultimo numero

Dopo oltre quarant’anni di storia, laha cessato le pubblicazioni conuscito a dicembre 2024, questo l’allarme lanciato da molte testate online. Un addio che segna la fine di un’era per milioni di adolescenti italiani? La risposta non è affermativa.Dice Addio: un Pezzo di Storia dell’Editoria Adolescenziale si Concludeclass="wp-block-heading">Con l’uscita dela dicembre 2024, sono stati in molti a gridare la notizia che riguarda la storicaPanini cui terminava le sue pubblicazioni, ponendo fine a un’avventura editoriale durata più di quarant’anni. Nata il 7 ottobre 1980,ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per diverse generazioni di adolescenti, rivolgendosi principalmente a un pubblico femminile e offrendo contenuti che spaziavano dalla moda alla musica, dal cinema alle tematiche sociali, con un’attenzione particolare alle questioni legate all’affettività e alla sessualità.