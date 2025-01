Liberoquotidiano.it - L'eredità, i 100 secondi sono un caso: "Visto cos'è successo dopo il gong?", e partono gli insulti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Solitamente è la Ghigliottina, il gioco finale de L'che assegna il montepremi, ad attirare le critiche feroci e gli sfottò dei telespettatori a casa. Ma la puntata del quiz show del preserale di Rai1 condotto da Marco Liorni andata in onda martedì 22 gennaio riesce nell'impresa di far infuriare tutti già dai 100, sorta di "manche di semifinale". Per una volta, tutti concordi su Shaida, nuova concorrente: brava, simpatica, preparata. Un piccolo miracolo,che gli appassionatiabituati a picchiare duro proprio sui campioni sottolineandone gaffe, svarioni e, per i più complottisti, pure i favoritismi. No, stavolta il coro è unanime contro gli autori. "Domande di una facilità imbarazzante", "La cosa divertente dei 100è che mai nessuno ha risposto correttamente a domande sui programmi Rai attuali.