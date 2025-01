Ilfoglio.it - La Corte penale internazionale contro l'Italia sul caso Almasri: "Chiediamo spiegazioni"

"Lasta cercando, e non ha ancora ottenuto, una verifica da parte delle autorità sui passi che sono stati compiuti". Lo dice una nota diffusa nella serata di ieri dallasulche ha riguardato la liberazione e il rimpatrio in Libia di Osama al Njeim. Unsu cui ci sono ancora molti punti da chiarire. E su cui interverrà già oggi al Senato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, rispondendo a un question time. La prossima settimana invece terrà una informativa alla Camera. Nella nota laha ricostruita la vicenda. "La cancelleria della CPI ha presentato una richiesta di arresto del sospettato a sei Stati, tra cui la Repubblicana. La richiesta dellaè stata trasmessa attraverso i canali designati da ogni Stato ed è stata preceduta da una consultazione preventiva e da un coordinamento che ogni Stato ha svolto per garantire la ricezione appropriata e l'ulteriore attuazione della richiesta della