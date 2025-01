Lettera43.it - Karla Sofía Gascón, chi è la prima attrice trans candidata agli Oscar

In attesa della cerimonia di premiazione, in programma domenica 2 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, gli2025 hanno già fatto la storia.è infatti lagender a ottenere la nomination come migliorprotagonista nelle 97 edizioni della manifestazione di Hollywood. Ci è riuscita grazie alla performance in Emilia Pérez, che tra l’altro ha fatto registrare un nuovo record di candidature per un film internazionale arrivando a 13, appena una in meno delto assoluto di Titanic e La La Land. Nel lungometraggio,è Emilia, narcotrafficante che chiede aiuto a un’avvocata per fingere la sua morte, cambiare sesso e iniziare una nuova vita. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@karsiagascon)Chi ègenderGascon alla premiere di Emilia Pérez (Getty Images).