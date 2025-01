Tvplay.it - Inter praticamente agli Ottavi, il Milan vicinissimo: la Champions sorride all’Italia

Leggi su Tvplay.it

hanno giocato due sfide molto importanti in chiave qualificazioneLeague. Vediamo come è finita. Serata piuttosto positiva per le italiane conche – nonostante momenti non semplici per entrambe – sono ormai vicinissime alla Top 8 diLeague. All’basta un pari ma teoricamente potrebbe qualificarsi anche con una sconfitta all’ultima a San Siro contro il Monaco, ildeve vincere ma ha una sfida piuttosto semplice all’ultima giornata., il: la(Lapresse) TvPlaySfide molto delicate e importanti percon il club rossonero che subito ha avuto una tegola importante. I rossoneri hanno perso per infortunio Emerson Royal, il giocatore dopo un minuto è uscito per uno stop che non sembra leggero e questo complica assolutamente la cessione che al momento sembra cosi allontanarsi.