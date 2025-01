Ilgiorno.it - Il coraggio di Pagnona. Pagò con 36 deportati

Quasi uno su dieci è stato deportato nei lager nazisti. A, durante la Seconda guerra mondiale, sono stati internati in 36, in un paesino che all’epoca contava nemmeno 500 anime, bambini, anziani e donne comprese. La loro colpa, per i repubblichini e i nazisti, è stata quella di non essersi uniti a loro. Molti dai campi di lavoro e di sterminio non sono più tornati indietro. Come Giuseppe Martino Brumana, un contadino partigiano dopo essere stato alpino, morto l’1 febbraio 1945 a 36 anni. O Adriano Buttera, muratore, fante sbandato, ucciso il 30 novembre 1944: aveva 28 anni. Oppure Giuseppe Nazaro Losma, contadino, papà di quattro figli piccoli, assassinato il 6 dicembre 1944 a 36 anni. E anche Aldo Felice Tagliaferri, muratore, caporal maggiore durante la Grande guerra e partigiano della 55esima Brigata Fratelli Rosselli, trucidato la notte di Natale del 1944 a 46 anni.