Ieri in Campania | tentano la fuga e speronano l’auto dei carabinieri tre arresti nel Sannio

Le notizie principali in Campania di, mercoledì 22 gennaio 2025. Avellino – Sono otto gli agenti penitenziari in servizio nel carcere di Avellino nei cui confronti sono in corso istruttorie disciplinari che potrebbero concludersi anche con il loro licenziamento o sospensioni temporanee dal servizio. (LEGGI QUI) Benevento – Nell'ambito di predisposti servizi tesi a prevenire e reprimere i furti in abitazione, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno arrestato tre giovani di origini albanesi, residenti in provincia di Caserta, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'arresto è scaturito al termine di un inseguimento durato alcuni chilometri, nel corso del quale i malviventi hanno anche speronato l'auto dei Carabinieri. (LEGGI QUI) Caserta – Due 17enni residenti nel Napoletano sono stati collocati in comunità perché accusati di rapina aggravata.