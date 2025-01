It.newsner.com - I piedi ti avvertono di arterie ostruite e malattie cardiache

Quando si parla di salute del cuore e dipotenzialmente, probabilmente si pensa a cose come il dolore al petto, la mancanza di respiro o la pressione alta.Ma i– i subdoli messaggeri del sistema cardiovascolare – sono tra i primi a inviare avvisi precoci di condizioni gravi come l’ostruzione dellee le.Quando si tratta di salute, ipotrebbero dirvi più di quanto pensiate. Spesso trascurati, ipossono in realtà segnalare gravi problemi cardiovascolari, come la malattia delleperiferiche e la malattia dellecoronarie, due forme di aterosclerosi in cui l’accumulo di placca limita il flusso sanguigno nelle.Arteriopatia obliterante perifericaLa malattia delleperiferiche è una condizione in cui il restringimento delleriduce il flusso sanguigno agli arti, colpendo più comunemente le gambe e i