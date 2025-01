Linkiesta.it - I falchi di Putin (coccolati in Italia) suggeriscono un attacco nucleare sull’Europa

Gli strumenti di deterrenza della Russia potrebbero diventare ancora più aggressivi e pericolosi per l’Europa. Il Cremlino potrebbe mandare segnali di avvertimento all’Occidente facendo test di lanci di testate nucleari molto potenti, con il solo scopo di spaventare cittadini e istituzioni. È una follia, certo, sarebbe l’ennesima firmata da Mosca. Ma non è inverosimile: c’è chi lavora per mettere la pulce nell’orecchio di Vladimir, per spingerlo verso un’escalationche sarebbe distruttiva e criminale, ancora più distruttiva e criminale della guerra al mondo libero portata avanti negli ultimi anni. È tutto scritto nel rapporto “Dalla limitazione alla determinazione: armi nucleari, geopolitica, strategia di coalizione” prodotto dall’Institute of World Military Economics and Strategy (Iwmes) della Scuola Superiore di Economia di Mosca, una delle principali università della Federazione Russa.