Sport.quotidiano.net - Carpi, la Spal al ’Cabassi’. È un derby dai mille volti

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Davide SettiQuello che sabato tornerà aldopo oltre 7 anni è undallesfaccettature., anche se siamo solo a gennaio, vale già tanto per la classifica (biancorossi a +2), per gli intrecci di ex, sei in tutto fra le due sponde (Verza, Contiliano, Forapani, Puletto e mister Serpini, poi Calapai fra i ferraresi) e per l’epilogo della gara di andata davvero beffardo per la squadra di Serpini. Ma in ballo c’è anche la rivalità tra le tifoserie, col gemellaggio deragliato nel 1997 dopo il ’celebre’ spareggio del ’Mazza’ frae Monza, oltre a una tradizione da sempre negativa per i biancorossi. Se infatti ilnon ha mai vinto a Ferrara, non va molto meglio aldove fra campionato e coppe nelle 18 sfide ha vinto solo 6 volte, a fronte di 7 pareggi e 5 sconfitte.