Inter-news.it - Carlos Augusto si conferma in Sparta Praga-Inter: decisivo!

si èto nuovamente nella partita tra. L’esterno sorprende e sta diventando un titolare a tutti gli effetti per Simone Inzaghi.ha lasciato il segno anche innonostante sia entrato a 20 minuti dalla fine. L’esterno ha fatto il suo ingresso per Federico Dimarco, che al 72? non ne aveva più per continuare. I risultati sono stati ottimi e l’1-0 finale dell’porta la firma anche di. Il motivo nello specifico va trovato al minuto 94, quando il calciatore è statoin un’azione pericolosa degli avversari.difensore acquisito per Inzaghi! ProtagonistaDIFESA –non è importante solamente da esterno, ma anche da difensore per Simone Inzaghi. Il calciatore lo ha dimostrato ancora ieri in UEFA Champions League.