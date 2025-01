Dilei.it - Barattolo della calma: cos’è, ma soprattutto, funziona davvero?

Non c’è bambino immune al fascino delle classiche palline di vetro che, una volta scosse, diventano un tripudio di neve in grado di imbiancare il paesaggio all’interno. Ilè un gioco montessoriano che si ispira a questo meccanismo, ricreando la stessa sensazione di meraviglia e di rilassamento. Chiamato anche Calm Jar o Mind Jar, rispettivamente vasoe vasomente, è uno strumento semplicissimo da realizzare, come le più classiche attività montessoriane.Negli ultimi decenni,si è guadagnato grande popolarità, in quanto esempio di un gioco che stimola l’autonomia, l’indipendenza, la fiducia e la gestione delle emozioni.In questo articolo ci concentreremo sulle sue origini, sulle varianti da realizzare (o da acquistare) e sulla sua efficacia anche in base all’età dei nostri figli e figlie.