Lettera43.it - Aumento sigarette dal 23 gennaio, quali marche costeranno di più: i nuovi prezzi

rincari per i fumatori. A partire da giovedì 232025 entra in vigore un nuovodeiper, sigari e trinciati. Non tutte lesono coinvolte e gli incrementi non sono gli stessi per ogni prodotto. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi dei vari prodotti con le variazioni dei costi. Tra i brand dicoinvolti negli aumenti spiccano i noti Marlboro, Philip Morris, Merit, Diana e Chesterfield. Per queste, il prezzo cresce di circa 20 centesimi a pacchetto (con alcune che ormai superano i 6 euro). Le prime, ad esempio, hanno raggiunto il costo di 6,50 euro per una confezione da 20. In altri casi il rincaro è arrivato a 30 centesimi (come accade per le Diana), ma siamo comunque nell’ordine di meno del 5 per cento rispetto aiapplicati fino a oggi.