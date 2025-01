Volley Chieri e Roma in semifinale di Challenge Cup Cev Cup impresa Novara al golden set

Leggi su Sportface.it

Sorride l’Italia delfemminile, che piazza due squadre indella CevCup 2024/2025 e una ai quarti della Cev Cup. Il ritorno dei quarti di finale ha visto la vittoria sia della Reale Mutua Fenera’76 che della SMI. Entrambe le squadre sono riuscite a controllare senza particolari difficoltà le sfide di ritorno, dopo essere già uscite vittoriose dalle trasferte dell’andata. La verala compie però, che ribalta il risultato dell’andata e batte le turche del Kuzeyboru Aksaray alset. Andiamo quindi a scoprire come sono andati i due incontri di questa sera.da sogno, ilset vale i quarti di finale: Aksaray “ribaltato”Grandissima serata per la Igor Gorgonzola, che tra le mura amiche del Pala Igor batte Aksaray 3-0 (25-21, 25-20, 25-21) ribaltando così il 3-1 subito all’andata in Turchia.