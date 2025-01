Ilfattoquotidiano.it - Trump minaccia Putin per mettere fine alla guerra in Ucraina: “Dazi e sanzioni sui prodotti russi se non trova un accordo”

Volodymyr Zelenski chiede che tra le ipotetiche forze di peacekeeping inci siano anche militari americani, ma Donaldvuole chiudere il dossier il prima possibile e prova a risolvere lacon un approccio aggressivo. Nelle ore in cui il Cremlino fa sapere che sono in corso i preparativi per una prima telefonata tra il presidente americano e quello russo per tentare di arrivare a una soluzione del conflitto, il tycoon interviene eMosca: se non ci sarà una breve per l’con laa “non avrò altra scelta se non imporre più tasse,su tutto quello che viene venduto da negli Stati Uniti”.Articolo in aggiornamentoL'articoloperin: “suise nonun” proviene da Il Fatto Quotidiano.