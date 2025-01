Tarantinitime.it - Tenta di disfarsi della droga alla vista dei carabinieri, arrestato

Tarantini Time QuotidianoIStazione di Palagiano hannonella serata di ieri un 20enne del posto, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare il ragazzo, è stato sorpreso dai militari dell’Arma in una via principale del Comune jonico e,pattuglia, avrebbeto didi un involucro occultandolo nel passaruota di un’auto in sosta.Gli operatori insospettitimanovra insolita lo hanno immediatamente fermato, e nel corso di un accurato controllo, hanno rinvenuto e sequestrato un involucro in cellophane contenente circa 57 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina, 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché un bilancino di precisione e numerose bustine in cellophane tradizionalmente utilizzate per il confezionamento delle dosi destinatecessione.