Talento cagliese nel mondo. "Io, dalla moda all'Asia"

Dai brand della. La storia di una ragazza, Sofia Procacci, che dopo aver girovagato e fotografando in vari Continenti e stati Europei lavorando con successo nel fashion per Zara, Inditex, Elle FR, Happer’s Bazaar, Paris Fashion per citarne alcuni, è volata nella lontanissima Asia studiando discipline olistiche orientali ed ottenendo già diversi attestati in varie discipline. Dopo aver completato gli studi di arte ea Pesaro, era subito partita per Londra con pochi soldi in tasca e senza conoscere l’inglese, poi un lungo peregrinare lavorando con successo come stilista ed ora si trova in Vietnam. L’abbiamo raggiunta su WhatsHapp tra uno scalo e l’altro nell’aeroporto di Doha in Quatar proveniente da Filadelfia USA mentre era in attesa di partire per Hanoi in Vietnam, da li poi in Nepal e subito ha risposto allo squillo del suo telefono.