Sport.quotidiano.net - Spettacolo Bologna, contro il Borussia Dortmund finisce 2-1: prima storica vittoria in Champions League

, 21 gennaio 2025 – Che notte,, che notte. In rimonta, i rossoblù castigano ilnella ripresa e conquistano lainsotto il cielo del Dall’Ara. Due minuti da film, il 71’ e il 72’, in cui Dallinga e Iling Junior bucano per due volte Kobel e la squadra di Sahin, tramortita dall’urlo di, matta di felicità. Il modo migliore per salutare la, che nella seconda fase tornerà a prendere il volo senza Ferguson e compagni, nonostante il ribaltone ale i 5 punti in classifica: troppo pochi ad un turno dalla fine anche per continuare a sperare in un miracolo tra una settimana. Ma è stato bello, bellissimo, finché è durato. Stadio colorato di rossoblù, carico d’entusiasmo e di attesa, con la splendida coreografia dei distinti ad accogliere l’ultima didei ragazzi di Italiano, il giusto e meritato premio per una squadra che continua a far sognare.