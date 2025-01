Anteprima24.it - Santangelo (Iv): “Via all’iter per l’infermiere di famiglia”

Tempo di lettura: < 1 minuto"La costruzione di una sanità territoriale realmente efficace capace di decongestionare gli ospedali passa dalla creazione di figure capaci di assolvere a questo ruolo. In quest'ottica, in commissione sanità, con il presidente Vincenzo Alaia, abbiamo avviato l'iter per l'introduzione deldie di comunità. Si tratta di una figura che offrirà assistenza costante ai pazienti cronici, agli anziani e alle persone in condizioni di fragilità sia a domicilio sia nelle case di comunità che, nei prossimi mesi apriranno sul nostro territorio". Lo afferma Vincenzo, consigliere regionale del gruppo Italia Viva al Consiglio regionale della Campania.