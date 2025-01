Ilfattoquotidiano.it - Saluta gli Australian Open, ma il match con Shelton consegna una versione inedita di Sonego: la rinascita non è solo in classifica

Si ferma nei quarti di finale la corsa di Lorenzoall’2025. Sulla Rod Laver Arena, l’azzurro lotta punto su punto, ma alla fine cede in quattro set al giovane statunitense Ben, con il punteggio di 6-4 7-5 4-6 7-6. Una partita che chiude un percorso memorabile per il torinese, aprendo nel migliore dei modi un anno che potrebbe riproporlo nelle posizioni utili per una testa di serie negli Slam. Intanto questi 400 punti gli consentono di scalare ben 20 posti nel ranking, tornando al numero 35 della. In semifinale quindi va Ben. Lo statunitense fa suoi 800 punti e balza al 14esimo posto. Per lui si tratta della seconda semifinale Slam in carriera, dopo quella giocata allo Us2023.Uno smash. Il colpo del rammarico, quello che (forse) ha deciso la partita.