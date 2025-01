Ilrestodelcarlino.it - Rimini, primo round di Coppa Italia. Buscè: "Servono spessore e qualità"

Una sfida da pensare sui 180 minuti. Mettendo in conto che, a febbraio, quando si giocherà quella di ritorno al ’Romeo Neri’ ilpotrebbe avere qualche ’pezzo’ in più rispetto a ora. E potrebbe godere anche di miglior salute. Non lo dice, ma sono cose alle quali naturalmente Antoniopensa riflettendo suldella semifinale didi questa sera a Trapani. "Una partita alla quale arriviamo abbastanze bene – dice l’allenatore dei biancorossi – Sarà una gara bella e importante contro una squadra forte del girone C che in questo mercato invernale ha compiuto quasi una rivoluzione". Dà uno sguardo al Trapani,, poi torna subito a pensare ai suoi. "Avremo qualche defezione. Ma sono certo che chi scenderà in campo avrà motivazioni e stimoli per fare una bella prestazione.