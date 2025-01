Abruzzo24ore.tv - Riapre il carcere minorile all’Aquila: via libera dal Ministero

L'Aquila - L'Istituto penale per minorenni dell'Aquila tornerà operativo dopo due anni di sforzi grazie alla sinergia tra Regione e Governo per favorire il reinserimento sociale dei giovani detenuti. Dopo una lunga attesa, ildell’Aquila, situato nel complesso demaniale "Luigi Ferrari" di via Acquasanta, è pronto a riaprire i battenti. La conferma arriva dalla garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Monia Scalera, che ha annunciato l’autorizzazione ufficiale deldella Giustizia, Dipartimento per la giustizia, inviata alla Regione e agli assessorati competenti per Sanità, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali. "Questo risultato rappresenta un traguardo significativo", ha dichiarato Scalera, sottolineando il ruolo cruciale del senatore Guido Liris, il cui impegno è stato determinante per raggiungere questo obiettivo.